Can Uzun'dan Dünya Kupası yorumu: 'Heyecanlıyız ve mutluyuz!'

A Milli Futbol Takımı'nda Orkun kökçü, Can Uzun ve İrfan Can Kahveci, 4-0'lık Kuzey Makedonya galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

ORKUN KÖKÇÜ: ÜST SEVİYE OYNADIK

"Maça çok iyi başladık, rakibi önde baskıyla zorladık. Erken gol bizi rahatlattı. Üst seviyede oynadık, rahat galibiyet oldu.

Bizi en iyi şekilde destekleyeceklerini biliyoruz. Biz de onları gururlandırmayı istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

İRFAN CAN KAHVECİ: HALKIMIZ BİZE GÜVENSİN

"İlk hazırlık maçımız güzel geçti. Gruptaki rakiplerimize benzeyen takımlarla hazırlık maçlarımız olacak. Kuzey Makedonya'ya karşı iyi oynadık ve güzel bir galibiyet aldık. Güzel bir ortamımız var. Takımda çok kaliteli oyuncularımız bulunuyor. Halkımız bize güvensin."

CAN UZUN: DÜNYA KUPASI İÇİN HEYECANLIYIZ

"Öncelikle çok mutluyum golümü attım ve böyle devam etmek istiyorum. Dünya Kupası için çok heyecanlıyız ve mutluyuz. İnşallah sonuna kadar gideriz.