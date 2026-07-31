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Can Uzun'dan Dünya Kupası itirafı! 'Hiç düşünmemiştim'

Güncelleme Tarihi:

#Can Uzun#Dünya Kupası#Eintracht Frankfurt
Can Uzundan Dünya Kupası itirafı Hiç düşünmemiştim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 14:32

Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun, kulüp Youtube kanalına yaptığı açıklamada Türkiye’nin Dünya Kupası macerasını değerlendirdi.

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Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na grup aşamalarında veda etti. A Milli Takım forması giyen Can Uzun turnuvaya erken veda etmenin üzüntüsünü değerlendirdi ve turnuvanın ardından yaşadığı hayal kırıklığını E. Frankfurt Youtube kanalında anlattı.

Grup aşamasında eleneceklerini hiç beklemediğini söyleyen oyuncu, "Gerçekten çok üzülmüştüm. Grup aşamasında eleneceğimizi hiç ama hiç düşünmemiştim. Ama sonuçta futbol bu, bazen böyle şeyler yaşanıyor." dedi.

Can Uzundan Dünya Kupası itirafı Hiç düşünmemiştim

“UMARIM BİRKAÇ DÜNYA KUPASI DAHA OYNARIM”
Gelecek hedeflerine de değinen başarılı futbolcu, "Umarım daha birkaç Dünya Kupası oynarım. Elimden gelenin en iyisini yapıp takımıma katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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“ORADAYDIN AMA HİÇBİR ŞEY BAŞARAMADIN HİSSİ KALIYOR”
Turnuvanın kendisi için nasıl geçtiği sorusuna ise hırslı karakterine vurgu yaparak cevap veren oyuncu, "Orada olmak elbette güzeldi ama ben çok hırslıyım. Eğer sonunda hiçbir başarı elde edemezsek, içimde 'Oradaydın ama hiçbir şey başaramadın' hissi kalıyor." sözleriyle Dünya Kupası'ndan erken elenmenin kendisinde bıraktığı duyguyu dile getirdi.

Can Uzundan Dünya Kupası itirafı Hiç düşünmemiştim

DÜNYA KUPASI PERFORMANSI
2026 Dünya Kupası’nda Paraguay ve ABD maçlarında forma giyen Can Uzun, ABD karşılaşmasında asist yaptı. Toplam 36 dakika süre aldı.

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#Can Uzun#Dünya Kupası#Eintracht Frankfurt

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