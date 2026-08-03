Can Uzun'da mutlu sona doğru! Transferde son viraja girildi

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Süper Lig'de üst üste 5. kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

HEDEF CAN UZUN

Galatasaray'da transfer gündeminin en önemli başlıklarından biri olan Can Uzun dosyasında kritik haftaya girildi. Yaz transfer döneminin başından bu yana milli futbolcu için temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim, artık operasyonu sonuçlandırmak istiyor.

SON GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Edinilen bilgilere göre Galatasaray, bu hafta içerisinde Eintracht Frankfurt ile son görüşmeleri gerçekleştirerek transferi bitirmeyi hedefliyor. SarıKırmızılılar'ın oyuncu cephesiyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe katettiği ve kişisel şartlarda büyük ölçüde ortak noktada buluştuğu öğrenildi. Can Uzun'un da Galatasaray'ın sunduğu sportif projeye olumlu yaklaştığı belirtilirken, transferde artık gözler iki kulüp arasındaki son pazarlıklara çevrildi.

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OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattında hem 10 numara hem de ikinci forvet olarak görev yapabilen, skor katkısı yüksek genç bir oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği biliniyor. Yerli statüsünde forma giyecek olması ve uzun yıllar takıma katkı verebilecek potansiyele sahip bulunması nedeniyle Can Uzun, transfer listesinin en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

RESMİYETE DÖKÜLECEK

Galatasaray Yönetimi'nin bu hafta Frankfurt ile bonservis görüşmelerini hızlandıracağı, şartların oluşması halinde transferi kısa süre içinde resmiyete dökmek istediği ifade ediliyor. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'nın dikkatle takip ettiği genç yıldızı kadrosuna katarak hem bugünü hem de geleceği kapsayan önemli bir yatırıma imza atmayı hedefliyor. Yönetim cephesinde beklenti, büyük operasyonun hafta bitmeden mutlu sonla tamamlanması yönünde.

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PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Frankfurt formasıyla 28 maça çıkan Can Uzun, 10 gol - 6 asist üreterek toplamda 16 gole doğrudan katkı sağladı.