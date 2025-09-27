Can Uzun yine boş geçmedi, 10 gollü maçı Frankfurt farklı kazandı!

Güncelleme Tarihi:
Borussia Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt, Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında karşı karşıya geldi.
Tam 10 golün atıldığı maçı deplasman ekibi 6-4 kazandı.
Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri Koch (2), Knauff, Burkardt, Chaibi, Can Uzun kaydetti.
M'Gladbach'ın ise sayıları Castrop, Tabakovic, Engelhardt ve Ranos'tan geldi.
Bu sonucun ardından Frankfurt 9 puana yükselirken, M'Gladbach 2 puanla son sırada kaldı.
Ligin gelecek haftasında Frankfurt, sahasında kritik Bayern Münih maçına çıkacak. Gladbach ise Freiburg'u ağırlayacak.
CAN UZUN YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Can Uzun, 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Bu sezon ligde çıktığı tüm maçlarda gol sevinci yaşayan genç yıldız, 5 maçın sonunda 5 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı. Can, karşılaşmanın 57. dakikasında yerini Mario Götze'ye bıraktı.
