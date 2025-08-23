×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Can Uzun şov yaptı, Frankfurt galibiyetle başladı!

Güncelleme Tarihi:

#Bundesliga#Can Uzun#Frankfurt
Can Uzun şov yaptı, Frankfurt galibiyetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 18:28

Almanya Bundesliga'nın açılış haftasında sahasında Werder Bremen'i 4-1 mağlup eden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcumuz Can Uzun, sezona fırtına gibi bir giriş yaptı.

Haberin Devamı

Eintracht Frankfurt ile Werder Bremen, Almanya Bundesliga'nın açılış haftasında karşı karşıya geldi.

Frankfurt Arena'da oynana karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazanırken, milli futbolcumuz Can Uzun, performansıyla karşılaşmaya damgasını vurdu.

İLK YARIDA ŞOV YAPTI

Karşılaşmanın 22. dakikasında ceza sahası dışından tam kaleyi karşısına alan Can Uzun, yaptığı sert vuruşla inanılmaz bir gole imza attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Eintracht Frankfurt'un yeni sezondaki ilk golünü atan Uzun, bu golden sadece 3 dakika sonra Bahoya'ya asist yaparak takımının farkı 2'ye çıkartmasına yardımcı oldu.

Gözden KaçmasınFenerbahçe’ye sürpriz kaleci transfer önerisi Livakovic yerine John VictorFenerbahçe’ye sürpriz kaleci transfer önerisi! Livakovic yerine John VictorHaberi görüntüle

İKİNCİ DEVREYE KALDIĞI YERDEN 

Can Uzun şov yaptı, Frankfurt galibiyetle başladı

Haberin Devamı

İkinci yarının hemen başında dakikalar 47'yi gösterdiğinde ise tıpkı ikinci golde olduğu gibi Can Uzun ve Bahoya bir kez daha başroldeydi. Ceza sahası içinde topla buluşan 19 yaşındaki futbolcunun yerden sert yaptığı ortayı Bahoya, düzgün bitirdi ve fark 3'e çıktı.

konuk ekip, 48. dakikada Justin Njinmah ile golü buldu. Eintracht Frankfurt, 70. dakikada Ansgar Knauff ile bir gol daha bulunca mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bundesliga#Can Uzun#Frankfurt

BAKMADAN GEÇME!