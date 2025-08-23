Can Uzun şov yaptı, Frankfurt galibiyetle başladı!

Haberin Devamı

Eintracht Frankfurt ile Werder Bremen, Almanya Bundesliga'nın açılış haftasında karşı karşıya geldi.

Frankfurt Arena'da oynana karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazanırken, milli futbolcumuz Can Uzun, performansıyla karşılaşmaya damgasını vurdu.

İLK YARIDA ŞOV YAPTI

Karşılaşmanın 22. dakikasında ceza sahası dışından tam kaleyi karşısına alan Can Uzun, yaptığı sert vuruşla inanılmaz bir gole imza attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Eintracht Frankfurt'un yeni sezondaki ilk golünü atan Uzun, bu golden sadece 3 dakika sonra Bahoya'ya asist yaparak takımının farkı 2'ye çıkartmasına yardımcı oldu.

İKİNCİ DEVREYE KALDIĞI YERDEN





İkinci yarının hemen başında dakikalar 47'yi gösterdiğinde ise tıpkı ikinci golde olduğu gibi Can Uzun ve Bahoya bir kez daha başroldeydi. Ceza sahası içinde topla buluşan 19 yaşındaki futbolcunun yerden sert yaptığı ortayı Bahoya, düzgün bitirdi ve fark 3'e çıktı.

konuk ekip, 48. dakikada Justin Njinmah ile golü buldu. Eintracht Frankfurt, 70. dakikada Ansgar Knauff ile bir gol daha bulunca mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.