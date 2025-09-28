Can Uzun performansıyla Bundesliga'yı kasıp kavuruyor: Tek rakibi 100 milyon euroluk Harry Kane!

Haberin Devamı

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında dün oynanan ve 10 gole sahne olan Gladbach - Frankfurt karşılaşmasını konuk ekip 6-4 kazandı.

Frankfurt'un galibiyetinde milli futbolcu Can Uzun attığı 1 gol ve yaptığı 1 asist ile ön plana çıktı.

5 MAÇTA 8 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Bundesliga'da geride kalan 5 haftada tüm maçlara ilk 11'de başlayan ve 367 dakika sahada kalan Can Uzun, 5 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve toplamda 8 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.

TEK RAKİBİ HARRY KANE!

Can Uzun bu performansıyla (Bayern'in iki yıl önce 100 milyon euro vererek kadrosuna kattığı) 10 gollü Harry Kane'in ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada yer aldı.

Haberin Devamı

19 yaşındaki milli futbolcu, ligin skora en çok katkı sağlayan (gol + asist) isimleri arasında da yine Bayern'in İngiliz golcüsü Harry Kane'in (13 gol katkısı) ardından ikinci sırada kendisine yer buldu.

Şampiyonlar Ligi'nde de 1 maçta 1 gol, Almanya Kupası'nda 1 maçta 1 asistle oynayan Can Uzun'un Frankfurt ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

11 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Can Uzun, geçtiğimiz sezon başında Nürnberg'den 11 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Can Uzun'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.