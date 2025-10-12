Can Uzun için olay iddia! Frankfurt, TFF ile görüşme gerçekleştirdi

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 13:03

Can Uzun'un A Milli Futbol Takımı'nda aldığı süreler Alman basınında gündem oldu. Frankfurt'un konu ile ilgili TFF ile görüştüğü öne sürüldü.

Eintracht Frankfurt forması giyen milli oyuncu Can Uzun için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Bild'de yer alan habere göre, Frankfurt, TFF ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Can Uzun'a daha fazla şans verilmesinin talep edildiği aktarıldı.

Haberde yapılan görüşme ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

"Mesaj açıktı: Can Uzun, Frankfurt'tan Türkiye'ye milli maçlar için gitmek zorunda kalıyorsa, adil bir şans da verilmeliydi. Somut olarak bu, Uzun'un her zaman takımla antrenman yapması ve maçlarda en azından maç günü kadrosunda yer alması, tribünde oturmaması anlamına geliyor."

"Koşullar yerine getirilmezse, Eintracht daha da sert bir adım atmaya hazırdı. Hessen, gelecekte Can Uzun'u milli maçlara göndermemeyle tehdit etmiş. Ancak iş o kadar ileri gitmeyecek gibi görünüyor."

MONTELLA'NIN SÖZLERİ

Montella, Bulgaristan karşılaşmasının ardından Can Uzun'un kadroda yer almamasıyla ilgili olarak şunları söyledi;

"Hikaye yaratmayı çok seviyorsunuz. Bu artık bir alışkanlık oldu. Can Uzun, 2. Lig'de oynarken onu buraya aldım. Bu genç yeteneklerimiz gol attıklarında tabii ki mutlu olacağım çünkü sıkı bir takipteyiz hepsini.

Kenan takımında oynamıyordu mesela sonra bizimle ilk resmi maçını oynadı ondan sonra bir çiçek gibi açtı, bizim futbolcuları bu şekilde görmek beni mutlu ediyor. İrfan Can her zaman sonradan oyuna girip kendi imzasını her maçta atıyor. Bunlar beni bir insan olarak gururlandırıyor."

