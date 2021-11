Can Öncü, Endonezya'da 7. oldu

Haberin Devamı

Ay-yıldızlı sporcu Can Öncü, 2021 yılının son ayağında ilk yarışta Endonezya'nın 4 bin 300 metre uzunluğa sahip Uluslararası Mandalika Pisti'nde Türkiye adına yarıştı.



Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan ay-yıldızlı sporcu Can Öncü, 19 turluk yarışa 8. celpten başladı. Milli motosikletçi ilk yarışta damalı bayrağı 7. sırada geçti.



Yarışı, Kawasaki pilotu Raffaele De Rosa birinci, Yamaha pilotu Dominique Aegerter ikinci, diğer Yamaha pilotu Federico Caricasulo ise üçüncü sırada bitirdi.

Bu sonuçla milli motosikletçi Can Öncü, pilotlar genel klasmanında 172 puanla 6. sıradaki yerini korudu.



Bu sezon Fransa ve Arjantin'de ödül kürsüsüne çıkan Can Öncü, yarın aynı pistte aynı saatte ikinci yarışta sezonu podyumda kapatmak için mücadele edecek.



Organizasyonda, Arjantin'de gerçekleştirilen önceki yarış sonucuna göre sezon şampiyonluğunu garantileyen Yamaha pilotu Dominique Aegerter, genel klasmanda 401 puana ulaştı.