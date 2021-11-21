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Can Öncü, Endonezya'da 6. oldu

#Can Öncü#Motosiklet#Dünya Supersport Şampiyonası
Can Öncü, Endonezyada 6. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Endonezya'da sezonun son yarışında 6. oldu.

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Ay-yıldızlı sporcu Can, 2021 yılının son ayağında ikinci yarışta Endonezya'nın 4 bin 300 metre uzunluğa sahip Uluslararası Mandalika Pisti'nde Türkiye'yi temsil etti.

Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan ay-yıldızlı sporcu Can Öncü, 19 turluk yarışta damalı bayrağı 6. sırada geçti.

Yarışı, Yamaha pilotu Jules Cluzel birinci, MV Agusta pilotu Niki Tuuli ikinci, Yamaha pilotu Dominique Aegerter üçüncü sırada bitirdi.

Bu sezon Fransa ve Arjantin'de ödül kürsüsüne çıkan Can Öncü, pilotlar genel klasmanında 182 puanla 2021 sezonunu 6. sırada tamamladı.

Organizasyonda, Arjantin'de gerçekleştirilen yarış sonucuna göre sezon şampiyonluğunu garantileyen Yamaha pilotu Dominique Aegerter, genel klasmanda 417 puanla sezonu lider bitirdi.

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#Can Öncü#Motosiklet#Dünya Supersport Şampiyonası

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