MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriCan Maxim Mutaf, Darüşşafaka Tekfen'de
GeriBasketbol Can Maxim Mutaf, Darüşşafaka Tekfen'de
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
AA
Haber Giriş: 27.06.2021 - 12:52 | Son Güncelleme:

Can Maxim Mutaf, Darüşşafaka Tekfen'de

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Can Maxim Mutaf, Darüşşafaka Tekfen'de

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncu Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna dahil etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Basketbola Fenerbahçe Ülker altyapısında başlayan Can Maxim Mutaf, kariyerinde FMV Işıkspor, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka, Trabzonspor Medical Park, Banvit, Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor'un formalarını giydi.

Can Maxim Mutaf, Darüşşafaka Tekfende

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi