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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 14:53,Son Güncelleme:

Can Korkmaz, Türk Telekom'da!

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Can Korkmaz, Türk Telekom'da!
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Can Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

Başkent ekibinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Galatasaray Doğa Sigorta'da görev alan Can Korkmaz'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Can Korkmaz." ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki oyun kurucuyu renklerine bağlayan Türk Telekom, böylece ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.

Türk Telekom yeni sezonda da Şampiyonlar Liginde
Türk Telekom yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde

Başantrenör Burak Gören'in sözleşmesini daha önce uzatan başkent temsilcisi, iç transferde ise Muhammed Baygül ile yeniden anlaşmıştı.

Türk Telekom, Muhammed Baygül ile sözleşme yeniledi
Türk Telekom, Muhammed Baygül ile sözleşme yeniledi

Türk Telekom, yeni sezonda da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Can Korkmaz, Türk Telekomda

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