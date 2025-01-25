Can Keleş için Süper Lig ekibi devrede

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Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Can Keleş, siyah-beyazlı kulüpteki ilk 6 ayında beklenen performansı sergileyemedi.

Forma şansı bulmakta güçlük çeken genç kanat oyuncusu için Süper Lig kulüpleri devreye girdi.

KASIMPAŞA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sports Digitale'in haberine göre; Kasımpaşa, Can Keleş'i kiralık olarak kadrosuna katmak için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

İki kulübün maaş paylaşımı konusunda anlaşma sağlaması durumunda Can Keleş'in ligin ikinci yarısında Kasımpaşa forması giymesi bekleniyor.

CAN KELEŞ'İN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Austria Wien'de başlayan Can Keleş, 2023 yazında satın alma opsiyonuyla birlikte Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Kırmızı-siyahlı kulüpte 39 maçta 5 gol - 4 asistlik performans sergileyen genç oyuncunun adı Süper Lig devleriyle anılmaya başladı. Bunun üzerine Fatih Karagümrük 500 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak Can Keleş'in bonservisini aldı.

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Bu sezonun başında Beşiktaş, 2 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek genç kanat oyuncusunu renklerine bağladı. Siyah-beyazlı kulüpte bu sezon yalnızca 6 maçta şans bulan Can Keleş, sahada kaldığı 101 dakikada gol ya da asist katkısı sağlayamadı.