×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Can Keleş için Süper Lig ekibi devrede

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Can Keleş
Can Keleş için Süper Lig ekibi devrede
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 11:00

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Beşiktaş'ın genç kanat oyuncusu Can Keleş'i kadrosuna katmak için siyah-beyazlı kulüple görüşmelere başladı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Can Keleş, siyah-beyazlı kulüpteki ilk 6 ayında beklenen performansı sergileyemedi.

Forma şansı bulmakta güçlük çeken genç kanat oyuncusu için Süper Lig kulüpleri devreye girdi.

KASIMPAŞA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sports Digitale'in haberine göre; Kasımpaşa, Can Keleş'i kiralık olarak kadrosuna katmak için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

İki kulübün maaş paylaşımı konusunda anlaşma sağlaması durumunda Can Keleş'in ligin ikinci yarısında Kasımpaşa forması giymesi bekleniyor.

Gözden KaçmasınTransfer piyasası alev aldı Fenerbahçede Maximin gidiyor, yerine Barcelonalı yıldız...Transfer piyasası alev aldı! Fenerbahçe'de Maximin gidiyor, yerine Barcelonalı yıldız...Haberi görüntüle

CAN KELEŞ'İN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Austria Wien'de başlayan Can Keleş, 2023 yazında satın alma opsiyonuyla birlikte Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Kırmızı-siyahlı kulüpte 39 maçta 5 gol - 4 asistlik performans sergileyen genç oyuncunun adı Süper Lig devleriyle anılmaya başladı. Bunun üzerine Fatih Karagümrük 500 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak Can Keleş'in bonservisini aldı.

Haberin Devamı

Bu sezonun başında Beşiktaş, 2 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek genç kanat oyuncusunu renklerine bağladı. Siyah-beyazlı kulüpte bu sezon yalnızca 6 maçta şans bulan Can Keleş, sahada kaldığı 101 dakikada gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Can Keleş

BAKMADAN GEÇME!