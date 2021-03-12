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Voleybol
AA
Haber Giriş: 12.03.2021 - 00:00 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi: Çan Gençlik Kalespor 0-3 VakıfBank

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Misli.com Sultanlar Ligi: Çan Gençlik Kalespor 0-3 VakıfBank

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen maçta VakıfBank, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 yendi.

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu

Çan Gençlik Kalespor: Braga, Souza, Nur Sena Kasap, Dilan Yaşar, Hande Şimşek, Simay Gazi (Dilara Bağcı)

VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ayşe Melis Gürkaynak, Gabi, Haak, Rasic (Ayça Aykaç, Nazlı Eda Kafkas, Meliha İsmailoğlu, Selin Adalı)

Setler: 17-25, 16-25, 10-25

Süre: 68 dakika (22, 26, 20)

Misli.com Sultanlar Ligi: Çan Gençlik Kalespor 0-3 VakıfBank

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