Misli.com Sultanlar Ligi: Çan Gençlik Kalespor 0-3 VakıfBank
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen maçta VakıfBank, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 yendi.
Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç
Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu
Çan Gençlik Kalespor: Braga, Souza, Nur Sena Kasap, Dilan Yaşar, Hande Şimşek, Simay Gazi (Dilara Bağcı)
VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ayşe Melis Gürkaynak, Gabi, Haak, Rasic (Ayça Aykaç, Nazlı Eda Kafkas, Meliha İsmailoğlu, Selin Adalı)
Setler: 17-25, 16-25, 10-25
Süre: 68 dakika (22, 26, 20)
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