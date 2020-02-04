Can Dadaş isimli safkana şiddetin cezası belli oldu

Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan açıklamada, İzmir Yarış Komiserler Kurulu'nun bugün toplanıp ilgili kişiden savunma aldığı belirtildi.

Kurul, At Yarışları Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre; ata şiddet uygulayan kişiye en ağır ceza olan 120 gün süreli sanat icrasından men etme ile yarışla ilgili yerlere girme yasağı ve 562 TL para cezası verdi. Karar, Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu'na onay için sunuldu. TJK, söz konusu kişi hakkında Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç duyurusunda da bulundu.

Ne olmuştu?

İzmir Şirinyer Hipodromu'nda geçen pazar günü gerçekleşen 9 Eylül Koşusu öncesi yarışa katılmak istemeyen Can Dadaş isimli safkana uyguladığı şiddetin kameralara yansımıştı.

Yaşananlar nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gören kişiye, bir tepki de Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) geldi. Yetkililerden alınan bilgiye göre ata şiddet uygulayan kişinin atın sahibi Mahmut Baguç olduğu iddia edilirken, Can Dadaş isimli safkanın Mahmut Baguç'un eşi Selma Baguç üzerine kayıtlı olduğu belirtildi.