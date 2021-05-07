Can Çobanoğlu'nun babası Hıfzı Çobanoğlu hayatını kaybetti

A Milli Takım eski menajeri Can Çobanoğlu'nun babası Hıfzı Çobanoğlu vefat etti.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şöyle;

A Milli Takım eski Menajeri Can Çobanoğlu'nun babası Hıfzı Çobanoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Hıfzı Çobanoğlu'na Allah'tan rahmet; Sayın Can Çobanoğlu, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.