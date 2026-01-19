Can Armando Güner'in Galatasaray'a transferinde son durum belli oldu! Menajerinden 'izinsiz görüşme' iddialarına tepki

Haberin Devamı

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'ın 19 yaş altı takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Türk asıllı Arjantinli sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner'i yaklaşık 10 gün önce transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a getirmişti.

Alman kulübünün, Can Armando'nun kulüpten izinsiz şekilde İstanbul'a gittiği gerekçesiyle genç oyuncuyu UEFA'ya şikayet edeceği yönünde haberlerin çıkmasının ardından Can Armando, Almanya'ya dönmüştü. Can Armando'nun ismi daha sonra Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Gladbach'ın sportif direktörü Rouven Schröder ise yaşananlar hakkında, "Gelişmeler bizi çok şaşırttı, çünkü bizimle bu konuda temasa geçen kimse olmadı. Her şeyi sadece basından öğrendik. Ayrıca oyuncu İstanbul'a seyahatinden kısa bir süre önce bize 'hasta' olduğunu bildirmişti' ifadelerini kullanmıştı.

MENAJERİ KONUŞTU: "SÖYLENENLER DOĞRU DEĞİL"

Sky Sport'a konuşan Can Armando'nun menajeri Mehmet Eser ise, "Bunlar doğru değil. Can Armando'ya Pazartesi günü (İstanbul'a seyahatinden 4 gün önce) Gladbach doktoru tarafından soğuk algınlığı nedeniyle Cuma gününe kadar rapor verilmişti. Sonrasında hızlıca iyileşti, aksi takdirde gitmezdik. Ayrıca Gladbach yönetimini seyahat hakkında birkaç kez bilgilendirmeye çalıştım ancak yanıt alamadım. Ocak başında Gladbach'tan gelen bir başka sözleşme uzatma teklifini reddettikten sonra kulüp yetkilileri bana Ocak ayında Armando için yeni bir kulüp bulmam gerektiğini söylediler. Böyle genç bir insana bu şekilde davranmalarından memnun değilim. Genç bir oyuncu hakkında asılsız iddiaların yayılmasına daha fazla seyirci kalamam" açıklamasında bulundu.

GLADBACH NE İSTİYOR, GALATASARAY NE TEKLİF EDİYOR?

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Galatasaray, Can Armando Güner'le 4,5 yıllık anlaşmaya vardı. Ancak kulüpler arasında henüz bir anlaşma yok.

Gladbach oyuncuyu devre arasında bırakmak için 500 bin euro ve sonraki satıştan yüzde 25 pay talep ediyor. Galatasaray ise buna karşılık olarak 250 bin euro ve sonraki satıştan yüz 10 pay teklif ediyor.

KULÜPLER ANLAŞAMAZSA NE OLACAK?

Kulüpler devre arası için uzlaşma sağlayamazsa; Altı aydan az sözleşmesi kalan Can Armando, Bosman kuralı sayesinde Galatasaray'la yeni sezondan itibaren geçerli olacak şekilde bir ön sözleşme imzalayabilecek.

Sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu yaz transfer döneminde yetiştirme bedeli (200 bin eurodan az) karşılığında kadrosuna katacak.

ÜÇ PASAPORTU VAR, YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK

7 Ocak 2008'de Almanya'nın Krefeld şehrinde dünyaya gelen Can Armando; babası Türk, annesi Arjantinli olduğu için hem Türkiye hem Almanya hem de Arjantin pasaportuna sahip ve bu ülkeler için forma giyebilir.

A Milli Takım düzeyinde henüz tercihini yapmayan Can Armando, Süper Lig'e transfer olması halinde yerli statüsünde oynayacak.

PERFORMANSI

Gladbach'ın 19 yaş altı takımında 17 maça çıkan Can Armando, 6 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

U16 ve U17 seviyelerinde Almanya adına 14 maça çıkan Can Armando, 5 gol - 1 asist üretti.

Can Armando son olarak Kasım ayında U17 Dünya Kupası'nda Arjantin U17 takımının formasını giydi.