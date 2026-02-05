×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Can Armando Güner resmen Galatasaray'da!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Can Armando Güner
Can Armando Güner resmen Galatasarayda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 22:04

Galatasaray, Gladbach'ın Türk asıllı Arjantinli sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haberin Devamı

Galatasaray, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350 bin avro tutarında transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı. 

Gözden KaçmasınGalatasaray, Sacha Boey transferini duyurduGalatasaray, Sacha Boey transferini duyurdu!Haberi görüntüle

ÜÇ PASAPORTU VAR

Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan genç oyuncu, kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan Can Armando Güner, ardından Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer oldu.

Bu sezon Borussia Mönchengladbach genç takımında 14 maçta forma giyen Güner, 4 gol attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Can Armando Güner

BAKMADAN GEÇME!