Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Camp Nou'da nefesler tutulacak! 'Barcelona - Galatasaray' maçında iddaa'da öne çıkan...

#Misli.Com#İddaa#Europa League
Camp Nouda nefesler tutulacak Barcelona - Galatasaray maçında iddaada öne çıkan...

Kendi liglerinde zirvenin çok uzağında kalan Barcelona ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Haberin Devamı

İlandır

BARCELONA

Sezona Ronald Koeman ile giren ancak sonrasında TD koltuğuna Xavi Hernandez'i oturtan Barcelona, Xavi'nin ilk haftalarında istediği sonuçları alamamıştı ama son 4 resmi maçta fire vermediler.

La Liga'da lider Real Madrid'in oldukça gerisinde kaldılar, basın toplantısında hem Xavi'nin hem de Frenkie de Jong'un belirttiği gibi UEFA Avrupa Ligi onlar için ciddi bir hedef...

Dani Alves liste dışı. 2004'lü Gavi cezası; Ansu Fati, Samuel Umtiti ve Sergi Roberto sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Marca'ya göre hücum hattında "Adama Traore, Pierre-Emerick Aubameyang & Ferran Torres" üçlüsünü bir arada göreceğiz. Orta alanda Frenkie de Jong'un yanında "Pedri & Busquets" olacak.

Alves'in yokluğunda sağ bekte Sergio Dest izleyeceğiz, sol bekte tecrübeli isim Jordi Alba ter dökecek.

GALATASARAY

Haberin Devamı

Süper Lig'de son olarak Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray, 28 hafta sonunda 35 puanla 12. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz de Barcelona gibi odağını Avrupa'ya vermiş durumda; liste dışı olan Omar Elabdellaoui ve Semih Kaya ile kadroda kendine yer bulamayan Arda Turan dışında takımda eksik yok.

TD Domenec Torrent; "Barcelona çok formda. Kusursuz olmamız gerekiyor..." dedi.

Kura çekimi gerçekleştiği zaman Adama Traore'nin Ömer Bayram'la eşleşecek olması gündem olmuştu ancak İspanyol teknik adamın sağ bekte Sacha Boey, sol bekte Patrick van Aanholt ile maça başlaması bekleniyor.

Konya deplasmanına götürülmeyen ve dinlendirilen Sofiane Feghouli takımın en büyük kozlarından biri olacak. Xavi'nin övgüyle bahsettiği Kerem Aktürkoğlu hücumun bir kanadında, Emre Kılınç diğer kanadında forma giyecek.

Bafetimbi Gomis ile Mostafa Mohamed arasındaki "9 numara" tercihi maç saati netleşecek.

Camp Nouda nefesler tutulacak Barcelona - Galatasaray maçında iddaada öne çıkan...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Barcelona'nın son 7 resmi maçının 6'sında "karşılıklı gol" izledik. (7 maç - 30 gol)

- Galatasaray deplasmanda oynadığı son 10 resmi maçın sadece 1'ini kazanabildi. (4 beraberlik - 5 mağlubiyet)

Haberin Devamı

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi Son 16 turu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu!

%23'lük kesim taraf bahislerini bir kenara bırakıp toplam gol sayısına yönelmiş ve en az 3 gol bekliyor...

%8'lik kesim ise "Barcelona kazanır" tercihini kuponlarına eklemiş ve Katalan devinin mücadeleyi kazanacağını düşünüyor.

Misli.com'dan yeni üye olan herkese 20 TL hediye! Hemen buradan üye ol...

Camp Nouda nefesler tutulacak Barcelona - Galatasaray maçında iddaada öne çıkan...

Hem Barcelona'da hem de Galatasaray'da forma giymiş futbolcuları hatırlayalım...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Europa League

BAKMADAN GEÇME!

Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir?

#Ukrayna