Cam Nou'da gol yağmuru! Messi tarihe geçti, Enes Ünal gönülleri fethetti...

Spor Arena Detay - İspanya La Liga 31. hafta mücadelesinde şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Barcelona ile milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe karşı karşıya geldi.

Cam Nou'da oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 5-2 gibi farklı bir skorla Barcelona oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. ve 44. dakikalarda Lionel Messi, 28. dakikada kendi kalesine Sofian Chakla, 87. dakikada Ronald Araújo ve 90+3. dakikada penaltıdan Antoine Griezmann kaydetti.

Konuk takımın sayıları ise 12. dakikada kendi kalesine gol atan Clement Lenglet ve 69. dakikada penaltıdan temsilcimiz Enes Ünal'dan geldi.

ENES ÜNAL BARCELONA KARŞISINDA NE YAPTI?

Barcelona maçına yedek kulübesine başlayan Enes Ünal, skorun 3-1'e gelmesinin ardından 63. dakikada Angel'in yerine oyuna girdi. Genç golcü, sahaya adım attıktan yalnızca 6 dakika sonra kullandığı penaltıda golü buldu. 68. dakikada penaltıyı alan Enes Ünal, 69. dakikada Marc-André ter Stegen'i mağlup etti.

GETAFE ADINA SAHANIN EN VERİMLİSİ

Barcelona karşısında yalnızca 27 dakika sahada kalan Enes Ünal, ürettiği skorun da etkisiyle 6.9 verimlik puanına ulaştı ve bu alanda takımı adına sahanın en iyi ismi olmayı başardı.

Camp Nou'da 27 dakikada 9 pas yapan milli futbolcumuz, %88.9 gibi yüksek bir isabet yüzdesi yakaladı. Enes Ünal, rakip yarı alanda ise %83,3 pas isabetiyle oynadı. 24 yaşındaki yıldız ayrıca maçtaki tek şutunda gol üretmeyi başardı.

Enes Ünal, Getafe formasıyla bu sezon süre aldığı 23 resmi maçta takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

MESSI TARİHE GEÇTİ

Öte yandan La Liga'da bu sezon toplam gol sayısını 25'e çıkaran Lionel Messi, gol krallığı yarışında liderliğini sürdürdü. Messi'yi 21 golle Karim Benzema (Real Madrid) takip ediyor.



Arjantinli futbolcu ayrıca , La Liga'da üst üste 12 sezonda 25 gol barajını geçerek adını tarihe bir kez daha yazdırdı.