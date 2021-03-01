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eSpor
Haber Giriş: 01.03.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

Calyx, Envy’den ayrıldığını duyurdu

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Calyx, Envy’den ayrıldığını duyurdu
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Kuzey Amerikalı espor organizasyonuyla yollarını ayıran 22 yaşındaki oyuncu yeni bir takım arıyor.

Buğra “Calyx” Arkı, artık Envy takımı için oynamadığını duyurdu. Kuzey Amerikalı organizasyonla geçen 13 ayın ardından free agent olduğunu açıklayan oyuncu, Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinden gelecek tekliflere açık olduğunu duyurdu.

Dallas merkezli espor organizasyonuna 2020 senesinin başında katılan Calyx, Envy’nin sene boyunca pasif kalması sebebiyle sadece 7 etkinlikte boy gösterdi. Bu etkinliklerde ise kayda değer bir başarı elde edemediler. Takım, Flashpoint’in birinci eleme aşamasında etkinlikten ayrılmıştı.

Claxy, kendisinden önce Salı günü Envy’den ayrıldığını açıklayan Michał "⁠MICHU⁠" Müller’in arkasından ayrılık haberini duyurdu.

“Artık free agent’ım! Envy’ye geçitdiğimiz 13 ay için teşekkür ederim, güzel zamanlardı. Yeni bir takım bulmaya ve daha yüksek hedeflere yönelmek, büyük organizasyonlara dönmek için çok heyecanlıyım. Avrupa ve Kuzey Amerika bölgesinden gelecek tekliflere açığım. Bana direkt mesaj yoluyla veya mail adresimden ulaşabilirler.”

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