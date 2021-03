Calyx, Envy’den ayrıldığını duyurdu

Buğra “Calyx” Arkı, artık Envy takımı için oynamadığını duyurdu. Kuzey Amerikalı organizasyonla geçen 13 ayın ardından free agent olduğunu açıklayan oyuncu, Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinden gelecek tekliflere açık olduğunu duyurdu.

Dallas merkezli espor organizasyonuna 2020 senesinin başında katılan Calyx, Envy’nin sene boyunca pasif kalması sebebiyle sadece 7 etkinlikte boy gösterdi. Bu etkinliklerde ise kayda değer bir başarı elde edemediler. Takım, Flashpoint’in birinci eleme aşamasında etkinlikten ayrılmıştı.

Claxy, kendisinden önce Salı günü Envy’den ayrıldığını açıklayan Michał "⁠MICHU⁠" Müller’in arkasından ayrılık haberini duyurdu.

I am free agent now! Thanks to @Envy for 13 months it was nice times, I am very excited to find a new team and reach higher goals and get back to pracc and officials. I am open to offers from EU/NA if someone interested with me you can contact via DM or

contact@ulti-agency.com