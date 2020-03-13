Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Callum Hudson-Odoi, corona virüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 9 Mart Pazartesi günü yapılan antrenmanda soğuk algınlığı belirtileri gösterilen Hudson-Odoi'un testlerinin 12 Mart Perşembe günü pozitif çıktığı belirtildi.

Hudson-Odoi ile yakın temasta bulunan herkesin, başta tüm takım kadrosu ve teknik ekip olmak üzere, bireysel olarak karantina altına alınacağı bildirildi. Ayrıca kulübün antrenman tesislerinin bir bölümünün kapatıldığı bilgisine yer verildi.