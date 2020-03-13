MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCallum Hudson-Odoi corona virüse yakalandı!
GeriFutbol Callum Hudson-Odoi corona virüse yakalandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 13.03.2020 - 09:35,Son Güncelleme:/

Callum Hudson-Odoi corona virüse yakalandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Premier Lig'de corona virüse yakalanan ilk futbolcu Callum Hudson-Odoi oldu. Chelsea, genç futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Callum Hudson-Odoi, corona virüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 9 Mart Pazartesi günü yapılan antrenmanda soğuk algınlığı belirtileri gösterilen Hudson-Odoi'un testlerinin 12 Mart Perşembe günü pozitif çıktığı belirtildi.

Hudson-Odoi ile yakın temasta bulunan herkesin, başta tüm takım kadrosu ve teknik ekip olmak üzere, bireysel olarak karantina altına alınacağı bildirildi. Ayrıca kulübün antrenman tesislerinin bir bölümünün kapatıldığı bilgisine yer verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle