Call To Victory tarihi üçleme için pistte

Erkek Tay Deneme ve Gazi Koşusu’nu kazanan Call To Victory ve jokeyi Ahmet Çelik, bugünkü Ankara Koşusu’nda da birinci olursa, en son Yalçın Akağaç’ın Grand Ekinoks’la 2001’deki başarısını 19 yıl sonra tekrarlayacak. Sahibi Ayşegül Kurtel’e 5 milyon 161 bin 705 lira kazandıran Call To Victory, bu yarışı da en önde bitirirse sahibine 400 bin liralık ikramiyenin yanı sıra Triple Crown’u başardığı için 1 miyon 750 bin liralık bir ödül daha kazandıracak. Bugüne kadar toplamda 8 at bu üçlü başarıyı kazanmıştı.

