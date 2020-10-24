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Süleyman ARAT
Haber Giriş: 24.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Call To Victory tarihi üçleme için pistte

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Call To Victory tarihi üçleme için pistte
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Türk at yarışçılığının en önemli üçlemesi olarak bilinen Erkek/Dişi Tay Deneme, Gazi Koşusu ve Ankara Koşusu’nu kapsayan ‘Triple Crown’ın son ayağı bugün Ankara’da koşulacak.

Erkek Tay Deneme ve Gazi Koşusu’nu kazanan Call To Victory ve jokeyi Ahmet Çelik, bugünkü Ankara Koşusu’nda da birinci olursa, en son Yalçın Akağaç’ın Grand Ekinoks’la 2001’deki başarısını 19 yıl sonra tekrarlayacak. Sahibi Ayşegül Kurtel’e 5 milyon 161 bin 705 lira kazandıran Call To Victory, bu yarışı da en önde bitirirse sahibine 400 bin liralık ikramiyenin yanı sıra Triple Crown’u başardığı için 1 miyon 750 bin liralık bir ödül daha kazandıracak. Bugüne kadar toplamda 8 at bu üçlü başarıyı kazanmıştı. 

Call To Victory tarihi üçleme için pistte

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