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Haber Giriş: 23.10.2020 - 11:44 | Son Güncelleme:

"Call To Victory" tarih yazmaya hazır! Hedefte "Üçlü Taç" var...

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"Call To Victory" tarih yazmaya hazır! Hedefte "Üçlü Taç" var...
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Gazi Koşusu şampiyonu olan ve son 11 yarıştır geçilmeyen "Call To Victory", cumartesi günü yeni bir unvan olan "Üçlü Taç" için piste çıkacak.

At yarışlarında gözler Call To Victory'e çevrildi.

Cumartesi günü 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleştirilecek olan Ankara Koşusu'nda, şampiyon safkan yine birinci olursa "Üçlü Taç" yapan atlar arasına adını yazdıracak.

Saat 17.00'de startı verilecek koşuya toplam altı 3 yaşlı İngiliz safkanı katılacak. Jokeyi Ahmet Çelik ile piste çıkacak olan Call To Victory, Erkek Tay Deneme, Gazi Koşusu zaferleri sonrası Ankara Koşusu'nu da kazanırsa, Triple Crown yaparak "Üçlü Taç" unvanını elde eden 9. safkan olarak tarihe geçecek.

400 bin liralık birincilik ikramiyesi olan Ankara Koşusu'nu Call To Victory kazanırsa, 1 milyon 750 bin liralık ekstra ödülün de sahibi olacak.

Koşuyu TJK TV ve TAY TV naklen yayınlayacak

 

Call To Victory tarih yazmaya hazır Hedefte Üçlü Taç var...

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