Call of Duty’ye yeni Time to Kill düzenlemeleri geliyor

Tıpkı diğer çok oyunculu nişancı oyunlarında olduğu gibi Raven Spftware de Call of Duty’de silah dengelemeleri konusunda sıkıntı yaşıyor. Time to Kill, yani TTK, Call of Duty oyuncularının her güncellemeyle değişiminden yakındığı bir değer. Geliştiriciler ise bu sorun kesin bir çözüm getirmek için uğraşıyor.

7 Mayıs’ta oyune gelen güncellemeyle birlikte AMAX, PPSH, Street Sweeper ve parçalarına gelen yeniliklerin ardından Raven Software gelecek güncellemelerde ne gibi değişiklikler yapacağına da değindi.

Geliştiricler, bazı Modern Warfare silahlarına güçsüzleştirme getirileceğini söyledi. “Çoğu seçeneğin en azından uygulanabilir olduğu bir "denge homeostazına" yakın olduğumuzu hissediyoruz. Bu yüzden de TTK’ye yönelmemiz gerektiğini gösteriyor. Oyuna gelecek denge değişiklikleri, TTK'yı yükseltmek için devam eden çabalarımızın veya en azından yüksek seviyelere ulaşmak için gereken bireysel becerinin bir parçası.”

TTK’nin yükselmesi, yüksek yetenek seviyesindeki oyuncuları sevindirecek bir haber.