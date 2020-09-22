Call of Duty’de SBMM nedir ve oyuncular neden istemiyor?

Aslında bu sistem yeterince iyi gibi görünse de SBMM’yi eleştiren kitle daha çok büyük isimlerden ve profesyonellerden geldi. Sürekli SBMM sistemi ile eşleştirildiklerinde bir noktadan sonra oyunun zevk vermeyi bırakarak kendilerini zorlayacağını söyleyenler var. Oyunda genel olarak kolay kazanılan maçları eğlenceli olarak niteleyen kimi oyuncular bu sistemin kendilerini sürekli olarak zorlayacak olmasından şikayetçi.

Treyarch geliştiricilerinde Martin Donlon ise Twitter üzerinden oyun topluluğunu bilgilendirmek ve yanlış bilgilendiren bir kullanıcıyı düzeltmek için kolları sıvadı.

https://twitter.com/wickerwaka/status/1307152882089693185

“Martin Donlon: Hepsinde SBMM vardı.”

“Astonish Jxck

CoD’u eğlenceli yaparsanız SBMM’e ihtiyacınız kalmaz.

COD 4: SBMM yoktu – Devrim niteliğinde bir oyundu

MW2 - SBMM yoktu – Hayranlar bayıldı

MW3 - SBMM yoktu - Çok eğlenceliydi

BO2 - SBMM yoktu – HARİKA OYUNCU

Oyunu düzgün yaparsanız SBMM’ye ihtiyacı olmaz. Dereceli oyun sistemi bunun için var! #SBMM”

https://twitter.com/wickerwaka/status/1307159472725348352

Astonish Jxck: “Bir oyuncu olarak Modern Warfare’deki SBMM’nin de ölçüsüz olduğunu düşünüyorum ve bunun tekrar etmesini istemiyorum. Saydığım CoD oyunların hepsini saatlerce oynadım ve hiçbirinde SBMM o kadar da fark edilebilir değildi.”

Martin Donlon: “Oldukça geçerli bir sebep ve bakış açısı. SBMM, eşleştirme sistemi olarak kullanılabilecek birçok ayarlanabilir parametreden sadece biri. Ama insanların sanki bu açılıp kapatılabilir bir özellikmiş gibi konuşmasını izlemek çok komik.”