Call of Duty Warzone Season 5 Reloaded yama notları

Call of Duty Warzone Season 5 Reloaded güncellemesinde birçok içeriğin bilgisi paylaşıldı. Hatta içeriklerin çoğu şu anda aktif. İçerik, oyun deneyimini çok daha iyi hale getirirken, birçok yeni güncelleme de önümüzdeki haftalarda gelmek için yolda. Kullanıcıların önümüzdeki haftalarda alacağı tüm Call of Duty Warzone içeriklerine göz atalım.

Clash: Bu yeni oyun modunda 50v50’lik devasa bir takım ölüm maçı oynayacaksınız. Bu oyun modunda satın alma istasyonları ve nakit kullanmanın yanı sıra her şeyi yapabileceksiniz. Oyuncular kendi loadoutlarına erişebilecekler. Warzone tarihindeki en büyük takım savaşlarından birisi yaşanacak. Bu etkinlik 9 Eylül haftasında aktif olacak.

Iron Trials ’84: Bu yeni oyun modu ile birlikte oyuncular Verdansk’ta hayatlarının en zor anlarını yaşayacaklar. Bu etkinlikte değişen sağlık ve yenilenme, yeni Gulag kuralları, yasaklı silahlar, ücretsiz loadoutların kaldırılması, çevresel tehlikeler gibi bir çok değişiklik yapılacak. Üstelik bu modda Stopping Power ve Dead Silence yer almayacak. Araçlar yalnızca ATV ve Motor olacak ve Sniper Riflelar yalnızca 30 metreden tek mermi ile öldürmeye başlayacak. Bu modda oyun kazanan kişiler ekstra bir ödüle erişim sağlayacak. Daha fazla detayı modun çıkışı ile paylaşacaklar.

Numbers Event: Bu yeni etkinlik 21 Eylül’de başlayacak. Oyuncular bu etkinlik ile birlikte birçok ödüle ulaşabilecek ve ilk defa bir silah yalnızca bu etkinlik ile kazanılabilir olacak: Sai. Bu etkinlikte dokuz mücadele olacak ve bu mücadeleleri tamamlayan oyuncular harika ödüller kazanacak. Oyuna bir süre önce eklenen ve henüz bir işlevi bulunmayan Mobile Broadcast Station’larda bu şekilde kullanılabilir olacak.

Call of Duty Warzone Season 5 Reloaded, birçok yenilik getirecek. Geliştiriciler, oyuncular için bazı yeni oynanış güncellemeleri getiriyor. Dengeleme değişikliklerinin yanı sıra birçok hata da düzeltiliyor. Ayrıca, kullanıcılar kesinlikle her hafta oyunda iyileştirmeler ve yenilikler görecek.