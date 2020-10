Call of Duty: Warzone & Modern Warfare Cadılar Bayramı Etkinliği Duyuruldu

The Haunting of Verdansk, iki korku filmini konu alan paketler yayınladı. Filmlerden biri SAW (testere). Testere filminin oyuna kattığı içeriklerden biri Billy the Puppet Skin maskesi diğeri Phlebotomozier isimli fırlatılabilir bir bıçak. Bunların yanında daha birçok Testere içerikli skin ve ürün bulunuyor. The Texas Chainsaw Massacre paketi ise Leatherface ve 'Family Heirloom' skinleri içeriyor.

Oyun içi kozmetiklerin yanı sıra 'Trick or Treat' adında bir oyun modu sunulacak. Etkinlik için oyuna gelecek diğer bir mod ise ‘Zombie Royale’.

Haunting of Verdansk etkinliği, 20 Ekim'den itibaren Xbox One, PlayStation 4 ve PC'de Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone'da olacak.