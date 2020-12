Call of Duty: Warzone 85 milyon kullanıcıyı geçti

Call of Duty, yayınladığı basın açıklamasıyla Call of Duty: Black Ops – Cold War ve Call of Duty: Warzone markalarına ait istatistikleri paylaştı. Paylaşılan verilere göre oyunun çıktığı günden itibaren Warzone’u 85 milyondan fazla kişi oynadı. Yine verilen bilgilere göre diğer Call of Duty oyunları da dâhil edildiğinde bu sayı 200 milyonu geçiyor.

Treyarch’ın Call of Duty oyunlarında uyguladığı entegrasyonun da bu büyük sayılara ulaşarak şu ana kadarki en yüksek oyuncu sayısına ulaşmış olmalarında katkısı oldu. Call of Duty’nin yönetici başkan yardımcısı ve genel müdürü Brian Beede, Lansmanın sadece başlangıç olduğunu ve Call of Duty bünyesinde birçok içerik ve etkinlik gerçekleşeceğini söyledi.

Geliştiriciler tarafından ilk sezonun 10 Aralık tarihinde geleceği açıklanmıştı ancak bu tarih yine geliştiriciler tarafından 16 Aralık’a ertelenmişti. Bu durumun oyuncular tarafından anlayışla karşılanması üzerine Treyarch, oyuncuların belirli tarihler arasında fazladan XP kazanabileceğini açıklayarak minnetini belirtmişti.