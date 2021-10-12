Call Of Duty Warzone 1.43 güncelleme notları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İnternette, pazarda, dükkanlarda... Her yerde satılıyor Uzmanlar uyardı, dikkat edinİnternette, pazarda, dükkanlarda... Her yerde satılıyor! Uzmanlar uyardı, dikkat edin#Çakma
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Şenol Güneşin sözleri olay oldu: Serdar Dursunu alırsam...Şenol Güneş'in sözleri olay oldu: 'Serdar Dursun'u alırsam...'#A Milli Takım
Son dakika: Komşuda deprem... Türkiyeden de hissedildiSon dakika: Komşuda deprem... Türkiye'den de hissedildi!#Deprem
Kazada ölen 2 yaşındaki Emirhan da suçlu bulunmuştu Savcı o raporu dikkate almadıKazada ölen 2 yaşındaki Emirhan da suçlu bulunmuştu! Savcı o raporu dikkate almadı#İzmir
Koronanın gizemi orada çözülecek DSÖ harekete geçti... Şoke eden yanıtKorona'nın gizemi orada çözülecek! DSÖ harekete geçti... Şoke eden yanıt#Koronavirüs
Fethi Sekinin şehit olduğu saldırıda yeni gelişme Yakalandı...Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda yeni gelişme! Yakalandı...#İzmir
Bu karar herkesi ilgilendiriyor Cayma bedeli ödememek için...Bu karar herkesi ilgilendiriyor! Cayma bedeli ödememek için...#İnternet Aboneliği
Dünyanın ne kadar vakti kaldı Kıyamet Günü varyantı için tarih verdilerDünyanın ne kadar vakti kaldı? 'Kıyamet Günü varyantı' için tarih verdiler#Koronavirüs
Ankarada Millet İttifakı trafiği... Bahçeli: Birbirlerine tuzak kuruyorlarAnkara'da Millet İttifakı trafiği... Bahçeli: Birbirlerine tuzak kuruyorlar#MHP
ABDnin başı dertte Çoğu akıl hastası 4800 kişi...ABD'nin başı dertte! Çoğu akıl hastası 4800 kişi...#ABD
7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yaseminnin evi7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yasemin'nin evi#Yasemin Şefkatli
Ünlü çift aşklarını anlattı: Karanlık bir peri masalı gibiÜnlü çift aşklarını anlattı: Karanlık bir peri masalı gibi#Megan Fox
Lazer epilasyon işleminizi kim yaptı Yandım, izler hâlâ duruyor...Lazer epilasyon işleminizi kim yaptı? 'Yandım, izler hâlâ duruyor...'#Epilasyon
Bennu Gerede isyan etti: Yaş farkı gerçekten önemli miBennu Gerede isyan etti: Yaş farkı gerçekten önemli mi?#Bennu Gerede
HABERLERSpor Arena Haberleri eSpor Haberleri

Call Of Duty Warzone 1.43 güncelleme notları

#Call Of Duty#Warzone#Sezon 6
Call Of Duty Warzone 1.43 güncelleme notları

Sezon 6’nın oyuna geldiği Call Of Duty: Warzone 1.43 güncelleme notları yayınlandı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz gün çıkan Call Of Duty Warzone 1.43 güncellemesiyle birlikte yeni sezonun yanı sıra yeni silahlar, değişiklikler ve hata düzeltmeleri de geldi.

Sezon 6 Savaş Bileti 100 seviyeden oluşacak ve iki ücretsiz silah, yeni bir Operator, yeni silah blueprintler, yeni Operator kostümleri ve dahası yer alıyor.

Call Of Duty Warzone 1.43 güncelleme notları

“Art Deco” Legendary Grav (BOCW) Blueprint

Call Of Duty Warzone 1.43 güncelleme notları

Aurora Borealis” Ultra Mason Skin

Güncellemeyle birlikte oyuna Warzone ve  Black Ops Cold War için gelecek Cadılar Bayramı etkinliği the Hunting de duyuruldu. Ayrıca yeni güncellemeyle birlikte Fissures ve Bunkers isminde iki yeni konum eklendi. Yeni Gulag ise orijinale sadık kalınarak değiştirildi.

Yeni ‘Operator’lar

  • Alex Mason: NATO (çıkışla birlikte)

Call Of Duty Warzone 1.43 güncelleme notları

Hem Warzone hem de Black Ops Cold War’da oynayabileceğiniz Mason’ı Sezon 6 Savaş Bileti’nin sıfırıncı seviyesinde açabilirsiniz. 100. Seviyeye ulaştığınızda ise Ultra-rare Operator kostümünün kilidini açabilirsiniz.

  • Fuze: Warsaw Pact (sezon içinde)

Call Of Duty Warzone 1.43 güncelleme notları

Haberin Devamı

Fuze, Sezon 6 Store Bundle teklifleriyle gelecek, detaylar ilerleyen tarihlerde açıklanacak.

  • Arthur Kingsley (şimdi edinilebilir)

Call Of Duty Warzone 1.43 güncelleme notları

Sgt. Arthur Kingsley’i almak için Call of Duty: Vanguard’ı 5 Kasım’dan önce dijital olarak sipariş etmeniz yeterli.

Warzone güncelleme boyutları:

PlayStation 5: 30.6 GB

PlayStation 4: 30.6 GB

Xbox One Series X / S: 30.1 GB

Xbox One: 30.1 GB

PC: 39.3 GB (Warzone)

40.5 GB (Warzone ve Modern Warfare®)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Call Of Duty#Warzone#Sezon 6