Call Of Duty Warzone 1.43 güncelleme notları

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Geçtiğimiz gün çıkan Call Of Duty Warzone 1.43 güncellemesiyle birlikte yeni sezonun yanı sıra yeni silahlar, değişiklikler ve hata düzeltmeleri de geldi.

Sezon 6 Savaş Bileti 100 seviyeden oluşacak ve iki ücretsiz silah, yeni bir Operator, yeni silah blueprintler, yeni Operator kostümleri ve dahası yer alıyor.

“Art Deco” Legendary Grav (BOCW) Blueprint

Aurora Borealis” Ultra Mason Skin

Güncellemeyle birlikte oyuna Warzone ve Black Ops Cold War için gelecek Cadılar Bayramı etkinliği the Hunting de duyuruldu. Ayrıca yeni güncellemeyle birlikte Fissures ve Bunkers isminde iki yeni konum eklendi. Yeni Gulag ise orijinale sadık kalınarak değiştirildi.

Yeni ‘Operator’lar

Alex Mason: NATO (çıkışla birlikte)

Hem Warzone hem de Black Ops Cold War’da oynayabileceğiniz Mason’ı Sezon 6 Savaş Bileti’nin sıfırıncı seviyesinde açabilirsiniz. 100. Seviyeye ulaştığınızda ise Ultra-rare Operator kostümünün kilidini açabilirsiniz.

Fuze: Warsaw Pact (sezon içinde)

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Fuze, Sezon 6 Store Bundle teklifleriyle gelecek, detaylar ilerleyen tarihlerde açıklanacak.

Arthur Kingsley (şimdi edinilebilir)

Sgt. Arthur Kingsley’i almak için Call of Duty: Vanguard’ı 5 Kasım’dan önce dijital olarak sipariş etmeniz yeterli.

Warzone güncelleme boyutları:

PlayStation 5: 30.6 GB

PlayStation 4: 30.6 GB

Xbox One Series X / S: 30.1 GB

Xbox One: 30.1 GB

PC: 39.3 GB (Warzone)

40.5 GB (Warzone ve Modern Warfare®)