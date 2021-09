Call of Duty Vanguard’a World at War haritaları gelecek

Haberin Devamı

Uzun bir bekleyişin ardından kullanıcılar sonunda Call of Duty Vanguard Betasına kavuştu. Vanguard uzun bir süredir oyuncular tarafından bekleniyordu ve beta 10 Eylül'de nihayet başladı. Geliştiriciler, yakın zamanda oyuncuların da hayranı olduğu Dome ve Castle'in Vanguard’da tekrar yer alacağını doğruladı.

Call of Duty World at War'dan unutulmuş iki harita Dome ve Castle, Call of Duty Vanguard'ın bir parçası olarak geri dönecek. Dome haritasını aynı zamanda Call of Duty Mobile’da da gördük. Şimdi bu haritalar Call of Duty Vanguard ile birlikte geri dönecek.

Call of Duty Vanguard ile birlikte oyuncular 2. Dünya Savaşı’na geri dönüyor. Bu da önceki 2. Dünya Savaşı ile ilgili olan Call of Duty haritalarını oyunda görebileceğimiz anlamına geliyor. Vanguard, bu haritaların yanı sıra bize birçok yeni şey ve yeni bir oyun deneyimi de sağlayacak. Bu haberle birlikte haritaların görünümlerinin değişeceğini de öğrendik. Bunun nedeni oyuncuların duvarları, pencereleri ve yapıları yok etmesini sağlayan yeni oyun mekaniği.

Paylaştıkları bilgiler ile ayrıca ileride gelecek olan haritaların savaş tutkunları için dünyaya bir aşk mektubu olacağını söyledi. Bu büyük olasılıkla CoD World At War'dan bazı eski haritaları görebileceğimiz anlamına geliyor.