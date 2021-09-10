Call of Duty Vanguard, Modern Warfare minimap sistemine geri dönüyor

Infinity Ward, geçmişte kullandığı minimap sistemini değiştirerek farklı bir sisteme geçmişti. 2019’da kullanılmaya başlayan yeni minimap sistemiyle beraber oyuncuların haritada görünmesi için killstreak alması yani ölmeden arka arkaya öldürme alması gerekiyordu.

Bu harita sistemi pek çok kullanıcı tarafından olumsuz yorum alınca geliştiriciler Cold War ile eski minimap’e geri döndü. Sledgehammer Games ise Infinity Ward’ın Modern Warfare’de kullandığı minimap sistemini Vanguard’a geri getirdi.

Radar ismindeki bir perk ile minmap’i normale döndürmeniz de mümkün. Minimap’e dikkat eden oyuncular ise bu perk’i Cold War’dan hatırlayacaktır. Ancak bu oyunun beta aşamasında böyle olmakla birlikte gelen geri dönüşlere göre değişiklik gösterebilir.