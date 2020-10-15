Call of Duty Mobile’ın en çok içeriğe sahip sezonu geliyor

Yeni etkinlikler ve ‘battle pass’ler yeni sezonla birlikte gelecek şeylerden sadece birkaçı. Bunların yanında diğer heyecan uyandıran yenilikler arasında Fennec hafif makineli sialh, yeni br harita ve yeni bir oyun modu yer alıyor.

Sezon 11 ile neler geliyor?

Call of Duty Mobile hayranları geçtiğimiz hafta, şirketten sızdığı iddia edilen Sezon 11’e ait bir yol haritası paylaşmıştı ancak resmi olarak bir açıklama gelmemişti. Ancak geçtiğimiz günlerde resmi hesaptan gelen paylaşımlar bu yol haritasını doğrular nitelikteydi.

👍🏼 Check out the some of the new characters and weapons coming in the S11 #CODMAnniversary season on 10/14 at 5PM PT!⁣⁣

⁣⁣

✉ RSVP and join the party by updating your #CODMobile game! See what's new here 👉🏼 https://t.co/o9LTGNpE1R pic.twitter.com/GPC6SUlOBh — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) October 13, 2020

“S11 #CODAnniversary ile birlikte oyuna gelecek yeni karakter ve silahların bazılarına bir göz atın. Yeni sezon 14 Ekim 17:00 PT'de!

Lütfen siz de davetimizi kabul ederek #CODMobile’ınızı güncelleyerek partiye katılın!”

Tweet’le birlikte yeni yamayla gelecek tüm yeniliklerin yer aldığı bir gönderiye de link verildi. Mobil platforma Call of Duty: Warzone’da oldukça popüler bir silah olan Fennec SMG gelecek. Bunun yanı sıra yeni bir Gunfight ve King adında düello haritası geliyor. Cranked isminde yeni bir oyun modu da en çok dikkat çeken yenilikler arasında.

👍🏼 Keep up those back-to-back frags...⁣

🚫💥 & don't explode!⁣

⁣

🆕 New mode, Cranked is available to play NOW in #CODMobile! pic.twitter.com/37MFQwVFEM — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) October 13, 2020

Oyuna gelecek yeni kozmetikler ise Premium Battle Pass ile kazanılabilecek. Buna silah çeşitleri için ve oyundaki çeşitli karakterler için ayrı görünümlere sahip skinler dâhil. Battle Pass’e 10 dolar vermek istemeyen oyuncular için de bedava skinler var. Aylardır birçok kişi tarafından istenen ve sonunda oyuna gelen diğer bir şey ise Advanced UAV (İHA).

Birçok başlık bugünkü yamam dâhilinde olsa da yeni Halloween Standoff haritasının 31 Ekim gibi gelmesi planlanıyor.