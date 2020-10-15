MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriCall of Duty Mobile’ın en çok içeriğe sahip sezonu geliyor
GerieSpor Call of Duty Mobile’ın en çok içeriğe sahip sezonu geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 15.10.2020 - 11:15 | Son Güncelleme:

Call of Duty Mobile’ın en çok içeriğe sahip sezonu geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Call of Duty Mobile’ın en çok içeriğe sahip sezonu geliyor
Abone Olgoogle-news

Call of Duty Mobile, tarihinin en büyük yamalarından biri yakın zamanda gelecek. 14 Ekim Çarşamba, 17:00 PT'de (Türkiye saati ile 15:00) gelecek 11. sezonu oyun topluluğu büyük bir heyecanla bekliyor. Call of Duty Mobile’ın birinci yıl dönümü kutlamalarıyla birlikte oyun geliştiricilerinin de büyük bir heyecanla çalıştığı aktarılıyor.

Yeni etkinlikler ve ‘battle pass’ler yeni sezonla birlikte gelecek şeylerden sadece birkaçı. Bunların yanında diğer heyecan uyandıran yenilikler arasında Fennec hafif makineli sialh, yeni br harita ve yeni bir oyun modu yer alıyor.

Sezon 11 ile neler geliyor?

Call of Duty Mobile hayranları geçtiğimiz hafta, şirketten sızdığı iddia edilen Sezon 11’e ait bir yol haritası paylaşmıştı ancak resmi olarak bir açıklama gelmemişti. Ancak geçtiğimiz günlerde resmi hesaptan gelen paylaşımlar bu yol haritasını doğrular nitelikteydi.

“S11 #CODAnniversary ile birlikte oyuna gelecek yeni karakter ve silahların bazılarına bir göz atın. Yeni sezon 14 Ekim 17:00 PT'de!

Lütfen siz de davetimizi kabul ederek #CODMobile’ınızı güncelleyerek partiye katılın!”

Tweet’le birlikte yeni yamayla gelecek tüm yeniliklerin yer aldığı bir gönderiye de link verildi. Mobil platforma Call of Duty: Warzone’da oldukça popüler bir silah olan Fennec SMG gelecek. Bunun yanı sıra yeni bir Gunfight ve King adında düello haritası geliyor. Cranked isminde yeni bir oyun modu da en çok dikkat çeken yenilikler arasında.

Oyuna gelecek yeni kozmetikler ise Premium Battle Pass ile kazanılabilecek. Buna silah çeşitleri için ve oyundaki çeşitli karakterler için ayrı görünümlere sahip skinler dâhil. Battle Pass’e 10 dolar vermek istemeyen oyuncular için de bedava skinler var. Aylardır birçok kişi tarafından istenen ve sonunda oyuna gelen diğer bir şey ise Advanced UAV (İHA).

Birçok başlık bugünkü yamam dâhilinde olsa da yeni Halloween Standoff haritasının 31 Ekim gibi gelmesi planlanıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle