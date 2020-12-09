Call of Duty: Mobile World Championship iptal edildi

COVID-19 sebebiyle Epic Games ve Valve gibi büyük espor organizasyonu düzenleyen isimler belirli etkinlikleri iptal ettiklerini duyurmuştu. Activision da Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Grand Finals etkinliğini iptal ettiğini duyurarak listedeki yerini aldı. Böylelikle bu ay Los Angeles’ta beş sahne şeklinde gerçekleşmesi planlanan turnuva, etkinlik takvimlerinden silindi.

Büyük finalin 75.000 dolarlık ödülü ise finale çıkmaya hak kazanan yedi takım arasında eşit olarak bölünecek.

Merak edilmesine rağmen Activision, iptal kararının turnuvanın ana sponsoru Sony ile olan anlaşmayı nasıl etkilediğine dair bir açıklama yapmadı.