Call of Duty Mobile Sezon 6 zombi modu açıklandı

Call of Duty Mobile’ın 6. sezon güncellemesinin 31 Temmuz tarihinde yayınlanması bekleniyor. Güncelleme birçok yeni harita, silah ve içeriğe sahip olacak. Bunların yanı sıra bu güncelleme ile Black Ops oyunlarının sevilen ve alışılan Zombi modu, CoD Mobile için çıkış yapacak.

Zombi modu CoD Mobile’da bir süreli mod olarak yer aldı ve modun kaldırılması birçok oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattı. Oyuncular uzun bir süredir bu modun geri gelmesini büyük bir heyecanla bekliyor. Activision sonunda yaptığı bir açıklama ile birlikte CoD Mobile’a zombi modunun sezon 6 ile birlikte geri geleceğini duyurdu.

Sezon 6 ile birlikte Call of Duty Mobile’a geri geleceği duyurulan zombi modunun adı “Undead Siege” olarak açıklandı. Diğer zombi oyun modlarından farklı olarak, kazanmak için Battle Royale haritasında oynanan bu modda 5 gece boyunca hayatta kalmanız gerekmekte.

Oyuncular zombi modunda mücadele etmek için diledikleri silah setlerini hazırlayıp kullanabilirler. Fakat geceleri hayatta kalmak için ekstra ateş gücüne ihtiyaçları olacak. Oyuncular, kendilerini zombi saldırılarından korumak için malzeme toplamalı, bir savunma kulesi ve kendilerini savunmak için bir üs yapmaları gerekecek. Ek defans sistemleri olarak Taret ve benzeri savunma sistemleri de yer alacak. Her gün batımı ile zombiler daha da güçlenecek. Undead Siege modu ile birlikte zombi moduna 25 özel ödül olacak. Bunlar yeni karakterler, silahlar ve kozmetikler olarak ayrılacak. Yeni oyun modundaki belirli mücadeleleri bitirerek ödüllere ulaşabileceksiniz.