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GerieSpor Call of Duty: Mobile, Ramazan dönemini özel içerikler ile kutluyor
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eSpor
Haber Giriş: 22.04.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

Call of Duty: Mobile, Ramazan dönemini özel içerikler ile kutluyor

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Call of Duty: Mobile, Ramazan dönemini özel içerikler ile kutluyor

Call of Duty: Mobile özel içerikleri ile oyuncuları heyecanlandırmaya ve yeni güncellemeler ile oyun içeriklerini genişletmeye devam ediyor.

Bu yıl “Kandil Feneri Paketi” olarak adlandırılan özel Ramazan içerikleri oyuncuların beğenisine sunuldu. Ramazan temasına özel koyu mor ve altın renkleri ile süslenmiş The Fanous özel operator görünümü, uçuş kıyafeti, sırt çantası, paraşüt ve özel profil kartını içeren paket, tüm oyuncular için oyun içi mağazadan satın alınabilir durumda

Activision Mobil Başkan Yardımcısı Matt Lewis, Ramazan dönemi özel içerikleri ve geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni sezona dair şunları söyledi: "Bu yeni ve heyecan verici içerikleri dünyanın her yerindeki hayranlarımız için Call of Duty: Mobile'a getirmekten heyecan duyuyoruz.
Call of Duty: Mobile'ı daha da büyük ve daha iyi hale getirmek için aralıksız çalışıyoruz. Bu yıl boyunca hayranlarımızı daha fazla sezonluk içerik, oyun içi güncellemeler, çeşitli etkinlikler ve bol miktarda özel içerik bekliyor."

Kandil Feneri Paketi ve birçok özel içeriğe sahip Call of Duty: Mobile, yeni sezon güncellemesiyle birlikte Android ve iOS market üzerinden ücretsiz olarak indirebilir.

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