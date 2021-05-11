Call of Duty, çıkan iddialar ardından artık Ghost ile çalışmıyor

Activision, komedyen ve yayıncı olan Call of Duty: Modern Warfare serisinin Ghost karakterinin ses aktörü Jeff Leach ile olan bağlarını yaşanan cinsiyetçilik iddialarının ardından kesti.

Leach, Twitch partneri olan ZombiUnicorn hakkında yaptığı yorumlardan dolayı 2017 yılında Twitch üzerinden yasaklama aldı. Bu olayda ZombiUnicorn, Leach’in bulunduğu toplu şova katılmak istemediğini belirtti. Daha sonrasında bu şov esnasında Leach ZombiUnicorn hakkında konuştu.

7 Mayıs’ta Facebook yayıncısı NitroLukeDX bir Twitter gönderisi paylaştı. Bu gönderid Leach’in ZombiUnicorn hakkında yaptığı yorumlarla birlikte 2020 Aralık tarihli olduğuna inanılan bir klip daha paylaşıldı.

Buna yanıt olarak ZombiUnicorn, Leach’in resmi olarak yayın yaptığı ve partner olduğu platform olan Facebook Gaming ve Call of Duty yayımcısı Activision’dan bu konu hakkında bir karşılık beklediğini belirtti.

8 Mayıs’ta bir Activison sözcüsü açıklama yaptı: “Cinsiyetçiliğin sektörümüzde, oyunlarımızda veya topluluğumuzda yeri yoktur. Activision artık Jeff Leach ile çalışmıyor. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz. Tüm oyuncular için eğlenceli ve güvenli bir deneyim sunmaya kararlıyız."

Twitter'da Jeff Leach, cinsiyetçi olduğu yönündeki iddialar bulunan yorumlarına karşılık "Bana ve topluluğuma saldırmak için topluluk sohbetime gelen nefret dolu, rahatsız edici trolle yanıt verdim. İnternet üstünde trollemenin ve rahatsız edici davranışların akıllıca olduğunu düşünen erkeklere de aynı şeyleri yaptım. Ben Stand-up komedyeniyim, siz bunu bağlamın dışına çıkarttınız ve cinsiyetçilik ile ilişkilendirdiniz.” yanıtını verdi.

Ayrıca kimsenin “tehdit mesajları” göndermesine göz yummadığını ve bunu yapan kişinin kendi topluluğunu temsil etmediğini söyledi.

ZombiUnicorn, “Activision’un bir karşılık vermesi iyi oldu. Ancak Facebook Gaming hala platformlarında nefret ve önyargının hüküm sürmesine izin veriyor.” dedi. Yazıyı yazdığımız sırada Leach hala Facebook Gaming partneri.