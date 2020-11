Call of Duty: Black Ops Cold War Sezon 1 haritası paylaşıldı

Call of Duty: Black Ops Cold War’ın çıkmasına bir hafta kala Activision ve Treyarch, oyunun ilk yol haritasını paylaştı. Bu yol haritası oyunun lansmanında ve ilk sezonda neler olacağını paylaşıyor. Call of Duty fanları ise bu haritayı bekliyordu ancak bu sefer alıştıklarından biraz daha farklı bir yol haritasıyla karşılaştılar. Call of Duty: Black Ops Cold War için paylaşılan yol haritası, Modern Warfare and Warzone için yayımlanmış yol haritalarından daha az detaya sahip. Her ne kadar daha az bilgi paylaşsa da bu yol haritası da oyuncuların gelecek hafta ve sonrasında nelerle karşılaşacağını kısaca anlatıyor.



Sezon 1’de neler var?



Oyunun çıkışıyla birlikte 24 Kasım’da oyuncular Nuketown ’84 haritasına kavuşacak. Nuketown ’84, Cold War’ın yanı sıra önceden de Call of Duty: Black Ops oyunlarında yer almış ve oyuncular tarafından çok sevilen bir harita. Hayranlar ise yeniden bu haritada oynayacak olmaktan mutluluk duyuyor. Cold War Sezon 1 ise 10 Aralık’ta başlayacak. Ayrıca daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi aynı tarihte entegrasyon dönemi de başlıyor.

Yeni sezonla birlikte yeni mod ve haritalar da gelecek. Sezon 1 ile birlikte 2vs2 dövüş seçeneği de geri geliyor. İlk kez Call of Duty: Modern Warfare ile gelen özellik yeni de oyunda da yerini alacak. Her ne kadar şu an detaylı bir bilgiye sahip olunmasa bile yeni silahların geleceği de biliniyor.