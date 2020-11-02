Call of Duty: Black Ops Cold War ile entegrasyon dönemi başlayacak

Dün gece bir yatırımcılar için düzenlenen bir çevrimiçi toplantı sırasında konuşan Activision'ın baş işletme sorumlusu Daniel Alegre, bu entegrasyonun 13 Kasım’da çıkış yapacak Black Ops Cold War'ın ilk sezonuyla başlayacağını söyledi.

Henüz Black Ops Cold War’ın Warzone ile nasıl bütünleşeceğine dair fazla bilgi yok ancak şu an için Black Ops Cold War’da edinilen silah ve karakterlerin War Zone’da kullanılabileceği biliniyor. Black Ops mağaza ve batte pass’in içeriklerinin de Warzone’da çalışacağı eldeki bilgiler arasında.

Modern Warfare oyuncuları, Black Ops başladığında Modern Warfare içeriklerini Warzone'da kullanmaya devam edebilirler. Activision, oyuncuların Warzone için Black Ops veya Modern Warfare ekipmanlarını seçebileceklerini de söyledi.

Activision başkanı Rob Koticch: “Artık oyuncular, Black Ops başladığında Modern Warfare içeriklerini Warzone'da kullanmaya devam edebilecekler. Ve sonuç olarak, oyuncuların göreceği harika özelliklerden biri Modern Warfare oyuncularının Black Ops başladığında Modern Warfare içeriklerini Warzone'da kullanmaya devam edebilecek olmaları. Ve bu, Warzone'un zaman içinde nasıl büyüyüp gelişeceğine dair örneklerden sadece biri.”