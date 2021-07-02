Call of Duty Black Ops Cold War için Double XP haftasonu duyuruldu

Yeni güncelleme ile Call of Duty'nin Collateral Strike 24/7 oynatma listesi geçmişte kaldı ve Collateral Combined Arms 24/7 listeye giriş yaptı. Cold War’ın son haritasında, araçların da dahil olduğu 12v12’lik bir savaşa hazır olun!

Nostaljik hisseden oyuncular için hazırlanan yeni oynatma listesi, Throwback Moshpit’te güncelleme ile aramıza katılıyor. beş Black Ops klasik haritasında 6v6 yeniden doğma modlarının yer aldığı güncellenmiş modda, Nuketown '84, Raid, Express, Standoff ve Hijacked haritaları bulunuyor.

Keskin nişancı tüfeklerini seven oyuncular için "Öne Çıkanlar" bölümünde bulunan Gunfight 3v3 Snipers oynatma listesi sayesinde bu hafta bolca nişancı savaşına girebilir.

4 gün sürecek iki kat silah deneyimi ve iki kat oyuncu deneyimi bonuslarını içerecek haftasonu etkinliği, 2 Temmuz Cuma 20:00’da başlayacak ve 6 Temmuz Pazartesi 20:00’da sona erecek.

Oyuncular, Tracer Pack: Fireworks paketi ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağımsızlık Günü'nü şık bir şekilde kutlayabilecekler. 10 eşya içerecek bu paket Adler için bir kostüm ve izli mermiler içeren "Blasting Star" Taarruz Tüfeği, "Barrage" SMG, ve"Firecrackers" tabancaya sahip olacak. Aynı zamanda "Shot Up" bitiriş hareketine sahip olan bu pakette tüm bu içeriklerin yanı sıra "Havai Fişek" Silah Tılsımı, "Sparkler" Hareketi, "Starry Eyed” Amblem, "Spangled Banner" Çıkartması ve "Orchestrator" animasyonlu kartı bulunacak.

“Mauer der Toten” gördüğümüz yeni videolarla birlikte daha da yaklaşıyor. Sezon ortası güncellemesi yaklaşırken heyecan diriliyor.