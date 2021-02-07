Call of Duty, 60.000 kullanıcıyı banladı

Oyuncuların Activision’dan uzun süredir beklediği hamle sonunda geldi. Call of Duty: Warzone’daki hileciler için ilk önlem 60,000 kullanıcının banlanmasıyla alındı.

We have zero tolerance for cheaters across Call of Duty and Warzone.



60,000+ accounts have been banned today. Follow @RavenSoftware for more #Warzone updates.



Details here: https://t.co/d6De7tY3AB pic.twitter.com/fOGTJ43b8U — Call of Duty (@CallofDuty) February 2, 2021

Activision, anti-cheat sistemlerini geliştirmek ve iyileştirmek için çalıştıklarını söyledi. Böylelikle Call of Duty topluluğunda olabildiğince az kişinin hile sorunundan muzdarip olması amaçlanıyor. Banlanan 60,000 kullanıcının ve ileride yapılacakların gözle görülür bir etkisinin olup olmayacağını anlamak içinse belli bir süreye ihtiyaç var.

Vikkstar123 ve TimTheTatMan gibi ünlü Warzone yayıncılarının da şikayetçi olduğu bu durum, her çevrimiçi oyun topluluğunun kaçınılmaz sorunu. Şimdi Activision ve Treyarch’ın hileciler ile mücadelede büyük adımlar atacak olması, Call of Duty oyuncularını sevindirdi.