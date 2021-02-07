MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriCall of Duty, 60.000 kullanıcıyı banladı
GerieSpor Call of Duty, 60.000 kullanıcıyı banladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
eSpor
Haber Giriş: 07.02.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Call of Duty, 60.000 kullanıcıyı banladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Call of Duty, 60.000 kullanıcıyı banladı
Abone Olgoogle-news

Activision, Call of Duty: Warzone’daki hilecilere karşı aksiyon aldı.

Oyuncuların Activision’dan uzun süredir beklediği hamle sonunda geldi. Call of Duty: Warzone’daki hileciler için ilk önlem 60,000 kullanıcının banlanmasıyla alındı.

Activision, anti-cheat sistemlerini geliştirmek ve iyileştirmek için çalıştıklarını söyledi. Böylelikle Call of Duty topluluğunda olabildiğince az kişinin hile sorunundan muzdarip olması amaçlanıyor. Banlanan 60,000 kullanıcının ve ileride yapılacakların gözle görülür bir etkisinin olup olmayacağını anlamak içinse belli bir süreye ihtiyaç var.

Vikkstar123 ve TimTheTatMan gibi ünlü Warzone yayıncılarının da şikayetçi olduğu bu durum, her çevrimiçi oyun topluluğunun kaçınılmaz sorunu. Şimdi Activision ve Treyarch’ın hileciler ile mücadelede büyük adımlar atacak olması, Call of Duty oyuncularını sevindirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle