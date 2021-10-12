Call of Duty 2022’nin ismi belli oldu

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Tom Henderson tarafından söylenilenlere göre 2019’da çıkan Modern Warfare’in devamı olacak ve 2022’de çıkacak Call of Duty oyununun isminin Modern Warfare II olduğunu söyledi. Geçtiğimiz ayda ise yeni çıkacak oyunun ilk Modern Wafare oyununa devam niteliğinde geleceği söylenmişti. Henderson’un bu açıklaması da geçtiğimiz ay yapılan açıklamayı destekler nitelikte.

I can confirm that the 2022 title is called "Call of Duty: Modern Warfare II"



And the art work looks fucking amazing. pic.twitter.com/PWw5CRIpr1 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 9, 2021

Şu an için sadece oyunun ismini ve çıkış tarihini bilsek de Modern Warfare II çıkana kadar Vanguard, Call of Duty oyuncularını bir süre daha idare edecek gibi.

Oyuncular, önümüzdeki ay 5 Kasım Cuma günü piyasaya çıktığında Vanguard'ın daha az teknik sorun ve daha güçlü bir anti-hile sistemi ile gelmesini umuyor.