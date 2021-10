Call of Duty 2022’nin ismi belli oldu

Tom Henderson tarafından söylenilenlere göre 2019’da çıkan Modern Warfare’in devamı olacak ve 2022’de çıkacak Call of Duty oyununun isminin Modern Warfare II olduğunu söyledi. Geçtiğimiz ayda ise yeni çıkacak oyunun ilk Modern Wafare oyununa devam niteliğinde geleceği söylenmişti. Henderson’un bu açıklaması da geçtiğimiz ay yapılan açıklamayı destekler nitelikte.

I can confirm that the 2022 title is called "Call of Duty: Modern Warfare II"



And the art work looks fucking amazing. pic.twitter.com/PWw5CRIpr1