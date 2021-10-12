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Call of Duty 2022’nin ismi belli oldu

#Call Of Duty#Modern Warfare II#Call Of Duty 2022
Call of Duty 2022’nin ismi belli oldu

Call of Duty 2022’nin isminin ne olacağına dair bilgiler internete sızdı.

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Tom Henderson tarafından söylenilenlere göre 2019’da çıkan Modern Warfare’in devamı olacak ve 2022’de çıkacak Call of Duty oyununun isminin Modern Warfare II olduğunu söyledi. Geçtiğimiz ayda ise yeni çıkacak oyunun ilk Modern Wafare oyununa devam niteliğinde geleceği söylenmişti. Henderson’un bu açıklaması da geçtiğimiz ay yapılan açıklamayı destekler nitelikte.

Şu an için sadece oyunun ismini ve çıkış tarihini bilsek de Modern Warfare II çıkana kadar Vanguard, Call of Duty oyuncularını bir süre daha idare edecek gibi.

Oyuncular, önümüzdeki ay 5 Kasım Cuma günü piyasaya çıktığında Vanguard'ın daha az teknik sorun ve daha güçlü bir anti-hile sistemi ile gelmesini umuyor.

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#Call Of Duty#Modern Warfare II#Call Of Duty 2022