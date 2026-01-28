×
Çalıştığı teknik adamlar Yasin Özcan'ı anlattı: 'Beşiktaş'ın vazgeçilmezi olur!'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Yasin Özcan#Transfer
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 07:00

Belçika'da dün İstanbul’a gelen Yasin Özcan havalimanında “Beşiktaş’ı inşallah hak ettiği yerlere getireceğiz” açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ın Tammy Abraham’ın 21 milyon Euro karşılığında Aston Villa’ya transfer olduğunu resmen açıklarken, bu transfer kapsamında Aston Villa’dan kadrosuna kattığı Yasin Özcan da dün İstanbul’a geldi. Futbola Sivas İl Özel İdarespor’da başlayan, bir sezon İstanbul’da Karadolapspor’da oynadıktan sonra Kasımpaşa alt yapısına geçen ve burada A takıma kadar yükselen genç yeteneği birlikte çalıştığı teknik adamlara sorduk...

ERKAN ÇOKER: Yasin’i Karadolap’tan Kasımpaşa’ya ben getirdim. Motorize bir zekası var. Antrenmandan 4 saat önce gelir özel çalışır. Beslenmesine dikkat eder. Stoper başladı, zaman zaman A takımda sol kanat oynattılar. Çok yönlü oyuncu...

· HAKAN KELEŞ: Çalışkanlığı ile örnek. Defansif özelliklerinin hepsini taşıyor. Fiziksel güç, hava topu hakimiyeti mükemmel.

· KEMAL ÖZDEŞ: Çok karakterli, çalışkan, yaratıcı özelliklere sahip... Hem ofansif hem defansif düşünebiliyor. Hem sol kanat hem de stoper oynaması avantaj. Beşiktaş ve A Milli Takım’ın vazgeçilmez oyuncusu olur.

· SAMi UĞURLU: Türkiyede’ki sayılı stoperlerden. Defansta sistemli ve fizik gücünü ön plana çıkartarak rakip forvetlere nefes aldırmıyor. Oyun zekası eski Beşiktaşlı Ronaldo’yu andırıyor.

