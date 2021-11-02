Çakır ve Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde düdük çalacak

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Cüneyt Çakır, Fransa'nın Monaco ile Hollanda’nın PSV takımları arasında 4 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B grubu müsabakasını yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

MELER'E C GRUBU MAÇI

Halil Umut Meler ise, Leicester City ile Spartak Moskova takımları arasında 4 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C grubu maçını yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler.