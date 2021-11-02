Çakır ve Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde düdük çalacak

Cüneyt Çakır, Fransa'nın Monaco ile Hollanda’nın PSV takımları arasında 4 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B grubu müsabakasını yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
MELER'E C GRUBU MAÇI
Halil Umut Meler ise, Leicester City ile Spartak Moskova takımları arasında 4 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C grubu maçını yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler.