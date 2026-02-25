Çağrı Hakan Balta resmen Fenerbahçe'de! Bugün idmana çıktı

Haberin Devamı

Fenerbahçe, eski milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu olan Çağrı Hakan Balta'yı renklerine bağladı.

Galatasaray alt yapısının gelecek vadeden isimlerinden biri olarak öne çıkan 17 yaşındaki genç santrfor, yetiştirme bedeli karşılığında sarı-lacivertli kulübe transfer oldu.

Çağrı Balta, Nottingham Forest hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk antrenmanına bugün çıktı.

💥 Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Balta, sarı-lacivertlilerle ilk idmanına çıktı.pic.twitter.com/Lj2qk6rUei — Spor Arena (@sporarena) February 25, 2026

NE OLMUŞTU?

Galatasaray alt yapısında filiz lisansla oynayan Çağrı Balta, sarı-kırmızılı kulübün kendisine yaptığı profesyonel sözleşme teklifini reddetmişti.

Balta ailesinin avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada Çağrı için maddiyatın ikinci planda olduğu ve yeni sözleşme imzalamak için tek şartlarının bu sezon boyunca en az 3 maçta süre alması olduğu ancak bu talebin yönetim tarafından reddedildiği ifade edilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından 17 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray arasındaki bağlar tamamen koptu.

Fenerbahçe'nin Çağrı Hakan Balta için Galatasaray'a 3-4 milyon TL seviyesinde yetiştirme bedeli ödeyeceği belirtiliyor.

PERFORMANSI

Galatasaray U19 takımında 47 maça çıkan Çağrı Balta 27 gol kaydetti ve 2024-25 sezonunda U19 Ligi'nde gol krallığı yaşadı.