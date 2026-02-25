×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Çağrı Hakan Balta resmen Fenerbahçe'de! Bugün idmana çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray
Çağrı Hakan Balta resmen Fenerbahçede Bugün idmana çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 11:40

Fenerbahçe, Galatasaray alt yapısının gelecek vadeden isimlerinden olan Çağrı Hakan Balta'yı kadrosuna kattı. 17 yaşındaki genç forvet, sarı-lacivertli takımla ilk idmanına çıktı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, eski milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu olan Çağrı Hakan Balta'yı renklerine bağladı.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin en büyük sorunu santrforsuz oynamak'Fenerbahçe'nin en büyük sorunu santrforsuz oynamak!'Haberi görüntüle

Galatasaray alt yapısının gelecek vadeden isimlerinden biri olarak öne çıkan 17 yaşındaki genç santrfor, yetiştirme bedeli karşılığında sarı-lacivertli kulübe transfer oldu.

Çağrı Balta, Nottingham Forest hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk antrenmanına bugün çıktı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray alt yapısında filiz lisansla oynayan Çağrı Balta, sarı-kırmızılı kulübün kendisine yaptığı profesyonel sözleşme teklifini reddetmişti.

Balta ailesinin avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada Çağrı için maddiyatın ikinci planda olduğu ve yeni sözleşme imzalamak için tek şartlarının bu sezon boyunca en az 3 maçta süre alması olduğu ancak bu talebin yönetim tarafından reddedildiği ifade edilmişti.

Haberin Devamı

Yaşanan gelişmelerin ardından 17 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray arasındaki bağlar tamamen koptu.

Fenerbahçe'nin Çağrı Hakan Balta için Galatasaray'a 3-4 milyon TL seviyesinde yetiştirme bedeli ödeyeceği belirtiliyor.

PERFORMANSI

Galatasaray U19 takımında 47 maça çıkan Çağrı Balta 27 gol kaydetti ve 2024-25 sezonunda U19 Ligi'nde gol krallığı yaşadı.

Gözden KaçmasınKabusbahçeKabusbahçe!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!