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Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Gençlerbirliği'ne gitti

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#Transfer#Fenerbahçe#Çağrı Fedai
Çağrı Fedai, Fenerbahçeden Gençlerbirliğine gitti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 15:18

Fenerbahçe, genç futbolcusu Çağrı Fedai’yi Gençlerbirliği’ne kiraladığını duyurdu.

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Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Futbol Akademimizden yetişen forvet oyuncumuz Çağrı Fedai, Ankara ekibi Gençlerbirliği'ne kiralanmıştır. 2024-25 sezonunda Gençlerbirliği forması giyecek Futbolcumuza sakatlıktan uzak başarılı bir kariyer diliyoruz” dedi.

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18 yaşındaki forvet oyuncusu Çağrı da Ankara’ya giderek Gençlerbirliği ile kiralık sözleşmeye imza attı. Ankara ekibi de transferi resmi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

Transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-karalarımız, Fenerbahçe A.Ş. oyuncusu Çağrı Fedai’yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Gençlerbirliği’miz, Fenerbahçe A.Ş. Altyapısı’nda forma giyen 2006 doğumlu forvet oyuncusu Çağrı Fedai ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı. Göztepe A.Ş. Altyapısı’nda yetişen Çağrı Fedai, daha sonra Fenerbahçe Altyapısı’na transfer oldu. A Milli Futbol Takımı’mızın alt yaş kategorilerinde de süre bulan Çağrı, 16 maçta 2 gol kaydetti. Çağrı Fedai’ye takımımıza hoş geldin diyor kırmızı-kara formamız altında başarılar diliyoruz.”

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#Transfer#Fenerbahçe#Çağrı Fedai

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