Futbol Haberleri

Cagliari’ye 3 puanı Semih Kılıçsoy getirdi: Attığı golle Serie A'ya damga vurdu!

#İtalya Serie A#Semih Kılıçsoy#Cagliari
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 19:24

İtalya Serie A'nın 17. haftasında oynanan maçta Cagliari, deplasmanda Emirhan İlkhan'lı Torino'yu Semih Kılıçsoy'un muazzam golüyle 2-1 mağlup etti.

Torino ile Cagliari, İtayla Serie A'nın 17. haftasında karşılaştı. 

Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini 28. dakikada Ilıc açtı ve ev sahibi ekibin 1-0 öne geçirdi. Konuk takım ise 45. dakikada Prati ile karşılık verdi ve soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gidildi.

3 PUAN SEMİH KILIÇSOY'DAN

İkinci yarıda ise mücadeleye ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 66. dakikada orta sahada aldığı topu, resital eşliğinde ceza sahasına götürdü. Çizgiden ters ayağıyla harika bir vuruş çıkaran Kılıçsoy, takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Geçtiğimiz hafta ilk kez Serie A'da ilk 11 çıktığı Pisa karşısında fileleri havalandıran Kılıçsoy, üst üste çıktığı 2 maçta da gol sevinci yaşamış oldu. 

Öte yandan Torino'da Emirhan İlkhan, 80. dakikada Gineitis'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Cagliari puanını 18 yaptı. Torino ise 20 puanda kaldı. 

MAÇIN OYUNCUSU

Cagliari'ye 3 puanı getiren Semih Kılıçsoy, Torino karşısındaki performansıyla maçın oyuncusu seçildi. 

 

