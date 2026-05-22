Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı!

#Semih Kılıçsoy#Cagliari#Transfer
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 15:22

Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Semih Kılıçsoy için karar verildi.

Sezon başında Beşiktaş'tan İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy'un geleceği belli oldu.

Tutto Cagliari'de yer alan habere göre Serie A ekibi, bonservisi Beşiktaş'ta bulunan genç oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmıyor.

Konuya ilişkin yazılan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Semih Kılıçsoy’un gelecek sezon da Cagliari forması giyme ihtimali giderek azalıyor. Kulüpte yaşanan son gelişmelerin ardından Cagliari’nin, Beşiktaş’tan kiralanan Türk golcü için satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Elde edilen bilgilere göre bu düşüncenin oyuncu tarafından da paylaşıldığı ve Semih Kılıçsoy’un Sardinya ekibindeki kariyerine devam etmeyi düşünmediği ifade ediliyor.

Şu an için resmi bir karar bulunmasa da Kılıçsoy’un geleceğinin Cagliari’den giderek uzaklaştığı aktarılıyor."

