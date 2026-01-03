×
Cagliari'den Semih Kılıçsoy açıklaması!

#Cagliari#Semih Kılıçsoy#İtalya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 13:15

Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrolarına kattıkları Semih Kılıçsoy'un bonservisi için açıklamalarda bulundu.

Serie A’da 18. haftanın açılış maçında Cagliari ile Milan karşı karşıya geldi. Milan maçı Rafael Leao’nun golüyle 1-0 kazandı.

Semih Kılıçsoy, karşılaşmaya ilk 11’de başladı 83. dakikada yerini Leonardo Pavoletti’ye bıraktı.

Mücadelenin ardından Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, DAZN’a Semih Kılıçsoy hakkında açıklamalarda bulundu.

"Semih Kılıçsoy’u birkaç yıldır takip ediyoruz ve ilk maçı umut vericiydi. Beşiktaş ile henüz bir anlaşma sağlamadık. İyi geçirmediği bir sezonun ardından bu fırsat ortaya çıktı. Kadromuz katmak istedik ve menajeri sayesinde anlaşma tamamlandı.

Satın alma opsiyonu Cagliari standartlarına göre oldukça yüksek. Beşiktaş, Semih’in bonservisini tutmak istedi ve Montella da onu milli takım için takip ediyor. Bizim için önemli bir oyuncu olabilir."

