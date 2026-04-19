Cagliari teknik direktörü Pisacane'den Semih Kılıçsoy açıklaması: Son dakikalarda oynatmam bile haksızlık

Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 16:21

Cagliari teknik direktörü Pisacane, Semih Kılıçsoy'un Inter maçında oynamamasına ilişkin konuştu.

İtalya Serie A'da Cagliari, deplasmanda Inter'in konuğu oldu.

Mücadele, Inter'in 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonrası Cagliari teknik direktörü Pisacane'ye, Semih Kılıçsoy soruldu.

"ONU SON DAKİKALARDA OYNATMAM BİLE HAKSIZLIK"

İtalyan teknik adam, milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy'a dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda fiziksel olarak bana pek uygun değil. Onu son dakikalarda oynatmanın bile ona haksızlık olacağını düşünüyorum. Umarım bundan sonra, özellikle antrenmanlarda, bana farklı cevap verir."

BONSERVİSİNİ ALMAYACAKLAR

Öte yandan İtalyan basınında, Semih Kılıçsoy için kısa süre öncesine kadar bonservisinin alınacağı ve Beşiktaş'a 11 milyon Euro'nun ödeneceği konuşuluyordu. Semih'in form düşüklüğü sebebiyle Cagliari'nin bu fikri askıya aldığı ve Semih'in bonservisinin ödenmeyeceği, sezon sonunda Beşiktaş'a döneceği ifade edildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
