Cagliari cephesinden Semih Kılıçsoy açıklaması: 'Değeri 40 milyon Euro olur!'

Cagliari Sportif Direktörü sezon başında Guido Angelozzi, Beşiktaş’tan 1 milyon Euro’ya kiraladıkları Semih Kılıçsoy’a övgüler yağdırarak,12 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmalarının şart olduğunu söyledi.

Sky Sport İtalia’ya konuşan Angelozzi, “Semih çok büyük bir yetenek. Avrupa’da birçok kulüp onu takip ediyor. Onu nasıl satın almayalım? Almazsak delilik olur. Çok etkileyici goller attı. Bu şekilde devam ederse değeri 40 milyon Euro’ya ulaşabilir” diye konuştu. Bu arada Semih Kılıçsoy’lu Cagliari, dün deplasmanda Zeki Çelik’li Roma’ya 2-0 yenildi. Maçta Semih 73 dakika sahada kalırken, Zeki 90 dakika oynadı.

Cagliari formasıyla İtalya Serie A'da 15 maça çıkan Semih Kılıçsoy, sahada bulunduğu 685 dakikaya 4 gol sığdırdı.